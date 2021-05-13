Тунис, , 02:39 — REGNUM Власти Туниса решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель тунисского правительства Хасна Бен Слимане в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, ограничения будут сниматься в несколько этап в период с 14 мая по 6 июня. Сначала в стране разрешат жителям совершать поездки между регионами Туниса без предварительного разрешения. Религиозные учреждения и торговые центры откроются с 16 мая.

«Занятия в начальных и средних школах возобновятся с 17 мая, в университетах — с 19 мая», — добавила представитель правительства Туниса.

При этом Тунис сохранит требование об обязательном прохождении карантина для всех прибывающих на территорию страны.

По последним данным, в Тунисе с начала пандемии выявили 322 998 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 11 556 человек.