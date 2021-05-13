Пекин, , 02:26 — REGNUM Численность населения материковой части Китая достигла 1,41 178 млрд человек, сообщили в Национальном бюро статистики КНР со ссылкой на данные седьмой национальной переписи населения, передает 11 мая агентство Синьхуа.

По данным бюро, эта цифра не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете материкового Китая.

Численность населения увеличилась на 72,06 млн человек, или на 5,38%, по сравнению с 1,33 972 млрд, зарегистрированными в ходе предыдущей переписи, проведенной десять лет назад.

Таким образом, среднегодовой темп прироста населения составил 0,53% в период с 2010 по 2020 год. Этот показатель был несколько ниже, чем среднегодовой прирост на 0,57% в период с 2000 по 2010 год.

«Данные показывают, что население Китая продолжало медленно расти в течение последнего десятилетия», — заявил на пресс-конференции глава бюро Нин Цзичэ.

Он отметил, что на рост будут влиять такие факторы, как возрастная структура, представления людей о рождении детей, демографическая политика правительства, стоимость деторождения и воспитания детей, медицинское обслуживание и состояние здоровья людей.