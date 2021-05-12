Пекин, 13 мая, 2021, 02:26 — ИА Регнум. Численность населения материковой части Китая достигла 1,41 178 млрд человек, сообщили в Национальном бюро статистики КНР со ссылкой на данные седьмой национальной переписи населения, передает 11 мая агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Храм Неба, Пекин

По данным бюро, эта цифра не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете материкового Китая.

Численность населения увеличилась на 72,06 млн человек, или на 5,38%, по сравнению с 1,33 972 млрд, зарегистрированными в ходе предыдущей переписи, проведенной десять лет назад.

Таким образом, среднегодовой темп прироста населения составил 0,53% в период с 2010 по 2020 год. Этот показатель был несколько ниже, чем среднегодовой прирост на 0,57% в период с 2000 по 2010 год.

«Данные показывают, что население Китая продолжало медленно расти в течение последнего десятилетия», — заявил на пресс-конференции глава бюро Нин Цзичэ.

Он отметил, что на рост будут влиять такие факторы, как возрастная структура, представления людей о рождении детей, демографическая политика правительства, стоимость деторождения и воспитания детей, медицинское обслуживание и состояние здоровья людей.