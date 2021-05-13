Луганск, , 02:21 — REGNUM Отпор, «которого Киев не ожидает», сможет дать Народная милиция Луганской Народной Республики в случае нападения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 мая заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен», — сказал он.

Глава республики также отметил, что уровень оснащения и подготовки военных подразделений ЛНР гораздо выше, того, который был в начале создания Народной милиции.

«На сегодняшний день наша Народная милиция — это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены», — подчеркнул Пасечник.

Он также сообщил, что ситуация на Линии соприкосновения остается стабильно напряженной и боевики ВСУ продолжают обстрелы территории республики.

«На сегодняшний день на фронте остается все также стабильно напряженно. Продолжаются обстрелы наших территорий… Но сказать, что эскалация в военном отношении еще более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно», — добавил глава Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ВСУ обстреляли из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатомётов АГС-17 и стрелкового оружия, район города Первомайск в ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР