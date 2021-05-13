Пекин, , 02:19 — REGNUM Китай начал пятилетнюю кампанию по профилактике и борьбе с близорукостью среди молодого поколения, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

По информации Министерства образования КНР, правительство страны намерено ежегодно на постоянной основе снижать уровень близорукости среди детей и подростков и эффективно улучшать зрительное здоровье молодых китайцев к 2025 году.

Согласно плану работы, совместно опубликованному 15 национальными агентствами, включая Министерство образования КНР, агентства начнут специальные операции, такие как сокращение учебной нагрузки на учащихся, ограничение их доступа к цифровым гаджетам, обеспечение одного часа активного отдыха или физических упражнений каждый день как во время, так и после уроков, а также проведение зрительных обследований всех детей и студентов для выявления возможных проблем со зрением.