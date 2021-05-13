Красноярск, , 02:26 — REGNUM В четверг, 13 мая, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 13 на 14 мая ожидается до +3…+5 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 14 мая, в Красноярске до +15…+19 °C днём и +2…+4 °C ночью, облачно, дождь.

В субботу, 15 мая, в Красноярске ожидается до +14…+17 °C днём. Ночью — до +8…+11 °C. Облачно, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13−14 мая в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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