Пекин, , 02:15 — REGNUM Китай добился положительных успехов в развитии высшего образования и ликвидации неграмотности среди молодежи за последние 10 лет, сообщили 11 мая в Национальном бюро статистики КНР.

Уровень образования населения в Китае постоянно улучшается, заявил глава бюро Нин Цзиже, ссылаясь на данные седьмой национальной переписи населения, опубликованные во 11 мая.

Численность населения, получившего или получающего высшее образование, достигло 218,36 млн человек. Число людей, получивших или получающих образование на уровне колледжа, выросло до 15 467 на 100 000 человек по сравнению с предыдущими 8 930 на 100 000 в 2010 году, сказал Нин.

Уровень безграмотности снизился до 2,67% с 4,08%, зафиксированных в ходе предыдущей переписи, проведенной в 2010 году, в то время как средний срок обучения для людей в возрасте 15 лет и старше увеличился до 9,91 года с 9,08 года, согласно данным переписи.

С 1990-х годов Китай проводит национальную перепись населения каждые десять лет.