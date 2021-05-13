Пекин, , 02:10 — REGNUM Половое соотношение населения материковой части Китая продолжало улучшаться, причем соотношение мужчин и женщин достигло рекордно низкого уровня в 105,07, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Согласно данным седьмой национальной переписи, опубликованным 11 мая, данный показатель немного снизился по сравнению со 105,2 в 2010 году, когда была проведена шестая перепись. Это самое сбалансированное соотношение полов со времени первой переписи в 1953 году.

Из 1,411 млрд человек, проживающих на материковой части Китая, численность мужского населения составила 723,34 млн человек или 51,24% от общего, в то время как численность женского населения составила 688,44 млн человек или 48,76%, согласно данным переписи, опубликованным Национальным бюро статистики КНР.