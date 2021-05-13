Прага, , 02:03 — REGNUM Наибольшее доверие у жителей Чехии, собравшихся сделать прививку от COVID-19, вызывает вакцина американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech — на нём остановили свой выбор 58% граждан, опрошенных национальным Центром изучения общественного мнения. Об этом вечером 12 мая сообщает Чешское радио.

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Вторым по популярности стал препарат американской фирмы Johnson & Johnson (17%). Российская вакцина «Спутник V» по результатам опроса заняла третье место (14%). За пределами тройки лидеров оказались препараты американской компании Moderna (12%), британско-шведской компании AstraZeneca (7%) и китайской Sinopharm (1%).

О категорическом отказе привиться «Спутником V» заявили 60% жителей Чехии, вакциной компании AstraZeneca — 36%, препаратом Sinopharm — 21%.

В социологическом исследовании, которое проводилось в Чехии с 26 марта по 15 апреля, было задействовано 1025 жителей. Готовность пройти вакцинацию против коронавируса подтвердили 59%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вечером 7 мая заявил, что попросит главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в июне выделить республике больше вакцин от коронавируса, чем это было предусмотрено заключёнными ранее соглашениями.

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