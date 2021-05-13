Москва, , 09:43 — REGNUM С 15 мая на ВДНХ начинается экскурсионный сезон. Об этом 13 мая сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра столицы, на выставке для посетителей подготовлен новый прогулочный тур к живописным цветникам, путешествие-квест и традиционные тематические экскурсии.

«Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса — это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства», — сказала Сергунина.

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