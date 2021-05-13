Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Указ о защите сетей федеральных учреждений Соединенных Штатов от кибератак подписал президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности при Белом доме.

«Сегодня президент подписал указ, чтобы повысить кибербезопасность страны и защитить сети федерального правительства», — говорится в сообщении.

Ведомство приводит в пример недавние хакерские атаки на компании SolarWinds, Microsoft и Colonial Pipeline, как свидетельство о недостаточной защите учреждений, а также об интересе злоумышленников в киберпространстве. Указ Байдена должен усилить взаимодействие государственных учреждений и частных компаний в сфере кибербезопасности и обеспечения защиты от угроз в информационном пространстве.

Также документ предусматривает создание отдельного ведомства — совета по анализу вопрос кибербезопасности. В него должны войти как представители государственных органов, так и бизнеса. Предполагается, что указ позволит усилить защиту Соединенных Штатов от атак в киберпространстве.