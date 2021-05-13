Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline возобновила работу после почти недельного простоя из-за кибератаки, вызвавшей перебои с поставками топлива в США. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе организации.

Это произошло после телефонного разговора руководства Colonial Pipeline с министром энергетики страны Дженнифер Грэнхолм. Для того, чтобы восстановить нормальный режим поставок, компании потребуется несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала о том, что Colonial Pipeline не собирается платить выкуп хакерам, атаковавшим компьютерные сети этой компании.