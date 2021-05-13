Ереван, , 01:56 — REGNUM Пересечение азербайджанскими военными границы с Арменией в районе Чёрного озера (Сюникская область) является «диверсионным продвижением», заявил 12 мая и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза республики.

«Фактически они пытаются взять в окружение Черное озеро. Конечно, эти действия недопустимы для Армении», — цитирует Пашиняна пресс-служба правительства.

«Это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но следует отметить, что это по своему характеру диверсионный переход», — добавил он.

Глава армянского правительства заверил, что в Армении не смогут «смириться с создавшейся ситуацией», однако приоритетным способом урегулирования конфликта Ереван будет считать переговоры.

Напомним, заседание Совета безопасности Армении созвали после поступления сообщений о том, что в районе горы Ишханасар Сюникской области подразделения Азербайджана начали военные действия. Факт попытки перемещения азербайджанских войск подтвердили в министерстве обороны Армении.

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