Рамалла , , 01:39 — REGNUM Ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив нанесло военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам». Об этом 13 апреля говорится в заявлении организации.

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Атака стала ответом на авиаудары ВВС Израиля по гражданским объектам в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Армия обороны Израиля объявила, что в сторону израильской территории из сектора Газа с начала обострения было выпущено около 1500 ракет.

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