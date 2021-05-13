Рабат, , 01:39 — REGNUM Всеобщие выборы в палату представителей Национальной ассамблеи Марокко состоятся 8 сентября, сообщил представитель марокканского правительства Саид Амзази в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что выборы глав регионов в королевстве будут проводиться 21 сентября. Выборы в верхнюю палату Национальной ассамблеи Марокко запланированы на 5 октября.

Отмечается, что это уже третьи выборы в королевстве, которые пройдут с 1 июля 2011 года — с дня принятия новой конституции Марокко. Тогда король делегировал ряд полномочий правительству и парламенту, чтобы предотвратить массовые протесты.