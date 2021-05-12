Москва, 13 мая, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Москва, Санкт-Петербург традиционно лидируют в списке городов, куда хотят переехать жители России из регионов, пишут 13 мая «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка недвижимости.

Дарья Драй ИА REGNUM Малоохтинская набережная, Санкт-Петербург

В этом году тренд ещё больше усилился — спрос на жилье в Москве вырос на 36%, в Санкт-Петербурге — на 31%. Кроме того, жители России стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза), сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В свою очередь управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что тенденция к выбору столичных городов для переезда усилилась в том числе потому, что из-за кризиса в регионах выросла безработица. Кроме того, покупку недвижимости часто рассматривают как возможность сохранить свои финансы в нестабильное время, отметил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самыми привлекательными городами для переезда у жителей России остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство граждан не готовы куда-либо переезжать.