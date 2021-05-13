Мурманск, , 01:38 — REGNUM В посёлок Спутник Мурманской области, являющийся местом постоянной дислокации бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России, вернулась колёсная и гусеничная техника бригады, принимавшая участие в военном параде Победы 9 мая в городе-герое Мурманске. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Сегодня же в Мурманск из Москвы прибыла первая часть личного состава морской пехоты, принимавшая участие в главном военном параде 9 мая на Красной площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из Москвы в сторону Кольского Заполярья также начал движение эшелон с танками Т-80БВМ отдельной мотострелковой бригады флота. Все участники военных парадов от СФ прибудут в пункты постоянной дислокации на Кольском полуострове в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», принимавший участие в праздновании Дня Победы, направляется из Мурманска в Северодвинск для завершающих испытаний нового ракетного оружия.

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