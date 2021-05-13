Иерусалим, , 01:21 — REGNUM Примерно 1500 ракет было выпущено в сторону Израиля из сектора Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Отмечается, что сотни таких снарядов перехватила израильская система ПРО. Кроме того, 350 ракет не долетели до границы Газы и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая военные Израиля нанесли авиаудары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в секторе Газа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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