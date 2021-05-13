Нью-Йорк, США, , 01:12 — REGNUM Предоставление автономии Донбассу может лишить Украину возможности вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз. Об этом 12 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад, который должен быть представлен на саммите лидеров ЕС 24−25 мая.

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Документ фактически предписывает Евросоюзу и Украине выполнение шагов, которые необходимо предпринять для противодействия России. Среди них — борьба «с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации», повышение энергетической безопасности Украины, отказ от признания российских паспортов, выдаваемых жителям Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик.

Агентство ссылается также на внутреннюю записку Евросоюза, составители которой отмечают, что заявка Украины на вступление в НАТО была воспринята неоднозначно представителями стран блока в комитете по политике и безопасности.

Ситуация усугубляется тем, что в России, по информации Bloomberg, готовят фактическое присоединение Донбасса. Таким образом, Москва может поставить окончательную точку в вопросе вступления Украины в НАТО, заключают эксперты агентства.

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