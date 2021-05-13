Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Почти половина топливных заправок в ряде штатов на юго-востоке США прекратила свою работу из-за отсутствия бензина, 12 мая сообщается на сайте американской компании GasBuddy, ведущей мониторинг обеспеченности топливом.

Такая ситуация наблюдается в Джорджии (не работают 43% заправок), в Северной Каролине (65%), Южной Каролине (43%) и Вирджинии (44%). Проблемы с доступностью топлива также фиксируются в Алабаме, Западной Вирджинии, Кентукки, Мэриленде, Миссисипи, Теннесси и во Флориде.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая телеканал Fox Business передал о том, что кибератака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и ее возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США.

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