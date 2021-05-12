Вашингтон, 13 мая, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Военные учения под названием Red Flag Alaska 21−2 проведут ВВС США над территорией Аляски в период с 10 по 25 июня. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Тихоокеанских ВВС.

Самолет ВВС США

«Red Flag Alaska 21−2 при обеспечении Тихоокеанских ВВС разработаны для реалистичной тренировки в режиме симуляции боя», — отмечается в сообщении американских военных.

В учениях примут участие более 100 самолётов и 1,5 тыс. военнослужащих. Для обмена техническим и тактическим опытом на Аляску прибудут военные лётчики из Японии и Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы США начали на Аляске военные учения под названием Northern Edge 2021.

Читайте также: Военные США могут скоро открыть военную базу всего в 400 км от России