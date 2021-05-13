Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого сообщил ему о контакте с Палестиной и рядом стран Ближнего Востока. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

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«(Байден) сообщил, что США поощряют (стороны) встать на путь к восстановлению постоянного спокойствия», — говорится в распространённом заявлении.

Американский лидер в ходе разговора выразил надежду на скорое прекращение эскалации в палестино-израильском конфликте, и поддержал позицию Израиля.

«Израиль имеет право защищаться, когда по вашей территории летают тысячи ракет», — сказал Байден Нетаньяху.

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Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение израильско-палестинского конфликта продолжается с 8 мая. Ранее к сдержанности сторон призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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