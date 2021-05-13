Нью-Йорк, США, , 00:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 мая снижением на фоне данных о рекордной инфляции. Больше других потерял Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 681,50 пункта (1,99%), до уровня 33 587,66 пункта. S&P 500 подешевел на 89,22 пункта (2,15%), опустившись до уровня 4062,88 пункта. Nasdaq к завершению дня снизился на 357,75 пункта (2,67%), до уровня 13 031,68 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,45 (+0,69%) до уровня $65,73 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 мая снижением — второй день подряд. Больше других потерял Dow Jones.

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