Тбилиси, , 00:32 — REGNUM Работа общественного транспорта в Грузии будет возобновлена с 13 мая в соответствии с решением межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

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Как сообщил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, правила проезда для пассажиров остаются прежними — в транспорт не будут пускать без масок.

Напомним, городской общественный транспорт не работал в Грузии с 3 по 12 мая. Ограничения были связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

За последние сутки в Грузии выявили 1409 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1256 человек, умерли 27 пациентов. Всего в республике выявлено 325,7 тыс. случаев заражения, за время эпидемии 304,9 тыс. человек выздоровели и 4,4 тыс. человек скончались.

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