Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Президент США Джо Байден частично отменил введённые ранее ограничения на перевозки топлива. Об этом он 13 мая сообщил на брифинге в Белом доме.

«Я снял некоторые ограничения на перевозки топлива, а также обеспечил доступ к вооруженным силам, которые могут предоставить топливо», — сказал американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ограничения на перевозку топлива введены в соответствии с так называемым Законом Джонса. Он требует, в частности, чтобы все товары, перемещаемые между портами США, перевозились судами, построенными внутри страны и укомплектованными американскими экипажами.

В настоящее время атлантическом побережье США наблюдается нехватка бензина на заправках на фоне ажиотажного спроса, вызванного прекращением работы трубопровода Colonial Pipeline, поэтому американские власти были вынуждены на время отказаться от принятых ограничений.

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