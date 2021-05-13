Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Американская компания Colonial Pipeline, подвергшаяся кибератаке, не намерена платить выкуп хакерам. Об этом 13 мая пишет газета газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

По их сведениям, сейчас оператор крупнейшего в США трубопровода занимается восстановлением данных из резервных систем или заново создаёт их. Поэтому в руководстве Colonial Pipeline не видят необходимости платить выкуп злоумышленникам, пишет издание.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что кибератака на информационные системы компании была осуществлена при помощи вируса. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США считают, что к блокированию трубопроводной системы причастна хакерская группа DarkSide.

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