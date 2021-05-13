Вашингтон, , 00:21 — REGNUM В США выявлены 28 случаев образования тромбов после вакцины Johnson&Johnson, сообщает 12 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Три пациента скончались, сообщил в среду доктор Том Шимабукуро и уточнил, что хотя есть вероятность связи между вакциной и случаями тромбоза, польза от препарата Johnson&Johnson перевешивает риски.

Отмечается, что тромбоз был выявлен у пациентов от 18 до 59 лет. Большинство относятся к возрастной группе от 30 до 49 лет. При этом среди женщин зарегистрировано 22 случая, а среди мужчин только 6.

Напомним, CDC приостанавливал распространения вакцины Johnson&Johnson с 13 по 23 апреля.

В центре отметили, что список побочных эффектов данной вакцины был обновлен, но других изменений на данный момент не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследований выявило связь между вакциной от коронавируса Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом 20 апреля сообщило Associated Press.

Напомним, что ранее ряд европейских стран прекратил использование данной вакцины после случаев летальных исходов, зарегистрированных после использования препарата.