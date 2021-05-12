Москва, , 23:57 — REGNUM После краха СССР мировая политика стала однополярной и перестала быть «чёрным ящиком», где закрытые технологии переработки ресурсов на выходе дают непрогнозируемый продукт. Это привело к кризису в переговорных технологиях и последние двадцать лет вместо выработки соглашений всё чаще политические вопросы решаются силовыми воздействиями.

Это касается и вопросов, связанных с Россией, поэтому эксперты Института РУССТРАТ выделили основные линии конфликтов, которые могут проявиться уже в ближайшее 2−3 месяца.

Одной из основных точек накала специалисты РУССТРАТ назвали обострение конфликта на Донбассе. Уже в июне стоит ожидать активизации всевозможных провокаций. Военная активность ВС Украины будет наращиваться до августа, одновременно с вводом новых санкций Запада. Этим планируется спровоцировать конфликт кремлёвских элит и превратить его в открытый и неуправляемый процесс.

В качестве противодействия предлагается занять активную позицию на внешнем контуре и добиваться, чтобы Франция и Германия предельно ясно выразили несогласие на вступление Украины в НАТО. Внутри страны стоит использовать тему иностранного вмешательства в выборы в России.

Не менее важным моментом является завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Вне всяких сомнений, США продолжат деструктивную деятельность вокруг проекта. Конфликтная повестка между Брюсселем и Вашингтоном будет обостряться до сентября, а немецкий бизнес, участвующий в строительстве СП-2, может подвергнуться новым жестким санкциям.

Единственным выходом из ситуации в РУССТРАТ видят скорейшее окончание строительства — таким образом будет полностью снята повестка противостояния. В переговорном процессе с Белым домом стоит относиться к введению в эксплуатацию газопровода, как свершившемуся факту и пора переходить к переговорам и поиску компромисса.