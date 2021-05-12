Уэска, Испания, , 23:56 — REGNUM Сегодня, 12 мая, «Уэска» приняла на своем поле «Атлетик» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Эль Алькорас» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч на 61-й минуте забил форвард «Уэски» Сандро Рамирес.

На данный момент «Атлетик» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками. «Уэска», набрав 33 балла, расположилась на 17-м месте, покинув зону вылета.