Монтрёй, Франция, , 23:54 — REGNUM Ubisoft опубликовала финансовый отчёт за прошедший финансовый год, завершившийся 31 марта 2021-го. Об этом 12 мая сообщил портал Wccftech.

Компания заявила, что за обозначенный период ей удалось получить наибольший доход за свою историю. Так, Ubisoft продала игр на €2,24 млрд, тем самым увеличив объём доходов на 46,1%.

Значение показателя операционной прибыли разработчика составило €473,3 млн, что на 21,1% больше, чем за прошлый финансовый период. Отмечается, что при этом компания вложила в новые проекты €784,9 млн, что на €104 млн больше, чем в 2020−2019 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что конкурент Ubisoft — компания Electronic Arts в минувшем финансовом году получила доход в размере $5,63 млрд. Чистая прибыль компании составила $837 млн.

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