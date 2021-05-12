Берн, , 23:52 — REGNUM Крупнейший в истории бриллиант российской огранки продан в Женеве на аукционе за $14,1 млн, сообщает 12 мая аукционный дом Christie's.

Речь идет о 100,94-каратном бриллианте The Spectacle.

Этот бриллиант был выставлен компанией «АЛРОСА» на аукцион Christie's Magnificent Jewels.

Идеально бесцветный бриллиант The Spectacle огранен из алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «АЛРОСА» «Зарница» и является самым крупным из всех, добытых специалистами «АЛРОСА» в XXI веке.

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