Гельзенкирхен, Германия, , 23:46 — REGNUM Сегодня, 12 мая, «Шальке» принял на своем поле берлинскую «Герту» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе берлинской команды голами отличись защитник Дедрик Бойата и форвард Йессик Нганкам. Единственный мяч «Шальке» на свой счет записал хавбек Амин Харит.

На данный момент «Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 34 очка в 32 матчах. «Шальке» с 13-ю очками на своем счету является последней командой чемпионата.