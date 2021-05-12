Рамалла , , 23:40 — REGNUM Израиль ждёт месть за смерть одного из командиров «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Бассема Исы, сообщает 12 мая палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По словам представителя боевого крыла движения ХАМАС, в ответ Израиль получит «новую месть», «враг должен приготовиться заплатить за это».

Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров своего боевого крыла в секторе Газа.

По информации израильских военных, 12 мая они нанесли воздушный удар по автомобилю, перевозившему группу боевиков ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение израильско-палестинского конфликта продолжается с 8 мая. Из сектора Газа запускаются сотни ракет, армия Израиля наносит воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву. Обе стороны сообщают о десятках погибших и сотнях раненых.

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