Ирвайн, США, , 23:38 — REGNUM Blizzard вскоре покажет игровой процесс Overwatch 2. Об этом 12 мая сообщил портал Eurogamer.

Компания выпустила видео, в котором новый глава команды разработчиков Аарон Келлер рассказал о ходе реализации проекта.

«Мы усердно работали над Overwatch 2», — сказал Келлер, добавив, что Blizzard впервые покажет PvP-геймплей Overwatch 2 в следующий четверг, 20 мая 2021 года, в 22:00 по московскому времени.

Напомним, 20 апреля 2021 года о своём уходе из Blizzard объявил бывший директор проекта Overwatch Джефф Каплан. Позже Аарон Келлер, занявший его место, дал понять, что команда Overwatch 2 не выпустит игру прежде, чем она будет полностью готова.

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