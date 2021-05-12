Архангельск, , 23:34 — REGNUM В I квартале 2021 года в Архангельской области цены и тарифы на услуги выросли на 1,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

В наибольшей степени увеличилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — на 14,3%, почтовой связи — на 11,1%, ветеринарных услуг — на 5%. Жилищные услуги выросли в цене на 2,4%, в том числе взносы на капитальный ремонт — на 7,9%, плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах — на 6,4%, содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах — на 2,1%.

В то же время обращение с твёрдыми коммунальными отходами стало дешевле на 13,7%, а услуги химчисток и прачечных подешевели на 5,5%

Как сообщало ИА REGNUM, оборот розничной торговли в Архангельской области сократился на 2,1%.