Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович призвал найти новую кандидатуру на пост ответственного за решение миграционных вопросов и отстранить от этих обязанностей вице-президента Камалу Харрис. Об этом 12 мая сообщает Fox News со ссылкой на официальное письмо политика, написанное после того, как число мигрантов в США резко выросло за последнее время.

«Как и многие американцы, я был воодушевлен 24 марта, когда вице-президента Камалу Харрис назначили ответственной за решение миграционных вопросов, чтобы остановить цунами незаконно проникающих в нашу страну мигрантов. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, ее отношение к кризису является абсолютно кошмарным, так что я требую ее смещения с позиции вашего «царя границ», — написал политик в официальном письме к президенту США Джо Байдену.

Напомним, 10 мая пять девочек мигрантов, все младше 7 лет, были найдены на американо-мексиканской границе в Техасе. Обнаружившая детей семья сообщила в интервью телеканалу Fox News, что смертей на границе летом будет много, потому что ситуация выходит из-под контроля и мигранты продолжают оставлять своих детей в одиночестве на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, конфиденциальная информация, добытая 11 мая Associated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за последние два месяца. На этой неделе примерно 21 тыс. детей и подростков находилась под присмотром федеральной службы. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.