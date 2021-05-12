Ереван, , 23:26 — REGNUM Заседание Совета безопасности Армении открыл 12 мая и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян в Facebook.

Тема заседания не обозначена.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6055560351135683&id=100000453356168

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонных переговоров министр иностранных дел Армении заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о неблагоприятной обстановке на армяно-азербайджанской границе.

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