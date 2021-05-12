Фриско, США, , 23:25 — REGNUM Разработчики Borderlands 3 проведут в игре новую серию испытаний. Об этом 12 мая они сообщили на twitter-странице проекта.

Начиная с 13 мая 2012 года на «Полигонах испытаний» в игре будут проходить битвы с боссами. Отмечается, что награды будут расти в зависимости от уровня сложности. Ивенты (внутриигровые события) True Trial будут проходить каждый четверг, на протяжении последующих шести недель.

https://twitter.com/Borderlands/status/1392510160451502080

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к актёрскому составу фильма по серии игр Borderlands присоединился известный иллюзионист Пенн Джиллетт. Стоит отметить, что в сети появилась информация о том, что студия Gearbox Software уже работает над следующей частью Borderlands.

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