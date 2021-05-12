12 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Что-то непоправимо надломилось. Сожжённые синагоги, обгоревший старик и отказ почти всех местных арабских лидеров осудить погромную волну – это непоправимо. И никто не может спрогнозировать, что будет дальше.

Авигдор Эскин, , 23:46 — REGNUM Стремительный бег событий в наших краях затрудняет попытки обобщенного взгляда. Все заняты обсуждением каскада ракет из Газы и ответных ударов по террористам. Но в это же время Израиль претерпевает тектонические перемены.

Результаты ракетного обстрела, Южный Иерусалим Gov.il

Прямо в эти часы Израиль охвачен арабскими беспорядками. Еще две недели назад мы указали на опасный выплеск ненависти и насилия со стороны этих граждан. Бесчинства продолжаются не первую неделю, но после начала военных действий уличное буйство достигло критической отметки. Трудно представить себе, каким образом можно будет обеспечить мирное сосуществование внутри одного государства еврейских и арабских граждан.

Четыре синагоги были осквернены в центре страны и преданы пламени. Множество сотен израильтян подверглось нападению. Трое находятся в критическом состоянии. Один из них, восьмидесятичетырехлетний старик, был предан огню извергами. Тысячи арабских граждан шествовали по улицам Израиля с палестинскими флагами, открыто поддерживая врага с первого дня войны. Сожжённые школы и автомобили, выбитые камнями оконные стекла в домах. А сегодня они уже начали стрелять. Этим вечером появились уже и группы израильтян, вышедшие на улицы, чтобы защититься насилием от насилия. Всё это не в Кишинёве и не в Багдаде, а в еврейском государстве. Погромы в наше время.

Не то чтобы не было признаков таких наклонностей ранее. Тогда приходили маляры от политики и замазывали надписи на стене. Всегда говорили о радикальном меньшинстве. Активная часть — всегда меньшинство, катализатор процесса. Но ход их эволюции в сторону «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других сект с кровавыми пристрастиями можно было наблюдать уже в семидесятых. Радикализация происходила медленно, но непрестанно. В Израиле тешили себя спокойным большинством среди арабских граждан.

Город Холон (Израиль) после обстрела (сс) Yoav Keren (יואב קרן)

В чём существо израильских заблуждений в отношении своих полутора миллионов арабских граждан? Еврейский оптимизм основывался на множественных реальных проявлениях добрососедства. В израильских больницах работают арабские врачи и медсестры. У каждого из нас есть яркие истории, подтверждающие существование добрых человеческих уз между евреями и арабами. Но всё это, похоже, становится малозначимым фактором на фоне буйных выплесков ненависти.

Израильские благомыслы упорно повторяли, что большинство местных арабов не участвует в террористической и радикальной деятельности. И это соответствовало действительности. Привычный для современного демократического общества поверхностный подход, основывающийся на цифровых сопоставлениях, оказался обманчивым, судя по последним событиям. Для понимания настроений среди арабских соседей, называющих себя палестинцами, следовало изучить настрой их элиты. Определяющим идейным фактором в любом обществе является не аморфное большинство, а мыслящая и руководящая верхушка. И тут мы заметим, что духовная, интеллектуальная и политическая элита израильских арабов — это сторонники террора, убежденные в необратимости и необходимости ликвидации еврейского государства.

Израильские эксперты знали, что пишет об их народе поэт Махмуд Дарвиш и что проповедуют в мечетях имамы с израильскими паспортами. Они знали, что ни один местный арабский лидер не осудит акты террора против Израиля, особливо если они совершены против мирных жителей Иудеи и Самарии. Знали, но тешили себя «спокойным большинством». При том, что почти все основные мыслящие и умственно созидающие в среде израильских арабов были настроены на поддержку исламистов или левых радикальных террористов. Ни один весомый лидер здешних арабов не был готов признать Израиль как еврейское государство.

Погромы в городе Лод (сс) Israel Police

Этот количественный подход привел и слепоте израильских спецслужб, которых нынешняя волна застала врасплох. Вдруг соседи превратились в открытых пособников врага или просто во врагов.

Нельзя исключить, что полиция и ШАБАК найдут способ подавить буйных на время. Снова будут говорить о законопослушном большинстве. Но что-то непоправимо надломилось. Сожжённые синагоги, обгоревший старик и отказ почти всех местных арабских лидеров осудить погромную волну — это непоправимо. И никто не может спрогнозировать, что будет дальше.

Иерусалим

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