Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Иллюзионист Пенн Джиллетт присоединился к актёрскому составу фильма по игре Borderlands. Об этом 13 мая сообщил портал GamesRadar.

Во время выступления в своём подкасте Penn's Sunday School Джиллет сообщил, что исполнит роль проповедника на свадьбе. По сюжету, во время свадебной церемонии вспыхнет драка, из-за чего его персонаж окажется в «космическом автозаке» вместе с Роландом (один из героев игры), которого сыграет Кевин Харт.

Ранее продюсеры картины сообщили, что кроме Кевина Харта в проекте киноадаптации Borderlands примут участие такие известные актёры, как Джейми Ли Кертис, Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт и другие. Снимать фильм будет режиссёр Элай Рот. Ожидается, что премьера картины состоится в 2022 году.

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