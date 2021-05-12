Мурманск, , 23:10 — REGNUM Прокуратура Мурманской области проводит проверку утечки персональных данных потенциально опасных подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, после трагедии в Казани в Мурманской области приступили к сбору данных о потенциально опасных подростках. Таблица, содержащая персональные данные несовершеннолетних, их телефоны, адреса и имена родителей, оказалась в открытом доступе.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Ситуацию уже прокомментировали в правительстве региона.