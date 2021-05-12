Москва, 12 мая 2021, 23:08 — REGNUM Увеличение числа российских дипломатов в секретариате ООН обсудил с Генсеком организации Антониу Гуттерешем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 мая на встрече в Москве.
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Гуттерешем Лавров сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуттереш находится в официальным визитом в Москве. В ходе сегодняшней встречи дипломаты обсудили ряд важных геополитических вопросов. Обсуждалась и тема признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V».
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