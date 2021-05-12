Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Директор Guerrilla Games Энджи Сметс рассказала о том, как в игре Horizon Forbidden West будет реализована поддержка функции тактильной обратной связи контроллера DualSense. Об этом 12 мая сообщил портал Wired.

Менеджер студии напомнив, что игра выйдет и на консоли PS4, отметила, что владельцы PS5 получат дополнительные впечатления от игрового процесса. Сметс сказала, что если они захотят подкрасться к врагу, то, нырнув в высокую траву, смогут «почувствовать эти длинные листья».

Напомним, Horizon Forbidden West будет представлять собой прямое продолжение хита PS4 Horizon Zero Dawn, релиз которого состоялся 28 февраля 2017 года. Пока Sony и Guerrilla Games не назвали дату выхода новой игры.

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