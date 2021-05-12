Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш не стал отвечать на вопрос о давлении властей Латвии на журналистов и свободу слова, сообщает 12 мая Baltnews.

Такой вопрос был ему задан на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Я не знаком с деталями ситуации, которую вы описали», — ответил Гуттериш на вопрос о преследованиях в Латвии русскоязычных журналистов и СМИ.

«Однако принципы для меня четко ясны. Свобода прессы — это важный принцип с точки зрения уважения прав человека и развития демократического общества», — заявил Генсек ООН, не отвечая на суть вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала и произвела обыски у нескольких русскоязычных журналистов, сотрудничающих с российскими и русскоязычными СМИ.

В качестве основания для преследования власти Латвии указали, что эти журналисты сотрудничали с информагентством «Россия сегодня», руководитель которого находится под санкциями.

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