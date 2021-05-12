Токио, , 22:50 — REGNUM Nintendo добавила в свой онлайн-магазин eShop приложение калькулятора. Об этом 12 мая сообщил портал Kotaku.

Издание отметило, что фанатам, ранее развернувшим кампанию в сети, судя по всему, удалось добиться своего. В описании к приложению компания отметила, что «калькулятор имеет привлекательный современный и практичный дизайн, который наверняка понравится всем студентам и инженерам».

Примечательным является то, что если на смартфонах калькулятор входит в список бесплатного предустановленного ПО, то Nintendo, не изменив своему подходу, предлагает заплатить за него $10.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple хочет выпустить на рынок аналог портативной консоли Nintendo Switch. По имеющейся информации, сейчас IT-гигант разрабатывает однокристальную систему, которая будет оснащена высокопроизводительным графическим процессором, поддерживающим технологию трассировки лучей.

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