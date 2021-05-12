Санкт-Петербург, , 22:50 — REGNUM Сегодня, 12 мая, журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале сообщил об интересе «Тампа-Бэй Лайтнинг» услугами форварда СКА Владимира Ткачева. Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб расторг контракт с Ткачевым по обоюдному соглашению сторон.

«Как я слышал, Владимиром Ткачевым интересовалась «Тампа». По крайней мере, об этом игроке наводили справки», — сообщил Лысенков.

Ранее агент российского хоккеиста Шуми Бабаев рассказал, что у его клиента есть несколько предложений от клубов НХЛ.

В рамках минувшего регулярного чемпионата Ткачев принял участие в 45 матчах и набрал 38 (11+27) очков. В плей-офф на его счету 8 (1+7) баллов в 11 встречах.