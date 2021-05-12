Москва, , 22:37 — REGNUM Созыв «международного квартета» будет своевременным шагом в связи с обострением арабо-израильского конфликта, сообщил 12 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»

На совместной с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем пресс-конференции в Москве Лавров сказал:

«Мы сегодня пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв квартета международных посредников — Россия, США, ООН и Евросоюз».

Глава МИД РФ отметил, что Гутерреш намерен в ближайшее время организовать встречу представителей «квартета» (созданного для решения проблем ближневосточного урегулирования). Предлагается, чтобы встретились глава МИД РФ, верховный представитель ЕС по иностранным делам, Генсек ООН и госсекретарь США.

Гутерреш от имени ООН заявил, что пора «возобновить работу квартета и способствовать диалогу между сторонами (Израилем и Палестиной — прим. ИА REGNUM), а также с другими ключевыми участниками процесса».

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху обсудил с главой Госдепа США проблемы с Газой