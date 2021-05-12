Вашингтон, 12 мая, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарьДжон Керри указал на проблематичность приобретения китайских солнечных батарей по причине свидетельств принудительного труда в регионе и крепления позиций Китая на рынке. Об этом 12 мая сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри.

Во время слушаний Комитета Палаты представителей США по иностранным делам, республиканец от штата Техас Митчел Маккаул попросил Керри уточнить, входит ли в стратегию США по климату использование солнечных батарей, производство которых осуществляется за счет принудительного труда.

«Когда вы смотрите на цепь поставок, когда вы смотрите на Китай, они владеют важными природными ресурсами и все солнечные батареи идут из Синьцзян-Уйгурского автономного района», — сообщил Керри и уточнил, что также считает это проблемой.

Керри не взял на себя ответственность ввести ограничения на поставки батарей, но указал, что администрация президента США Джо Байдена может сделать это с помощью санкций.

«Исходя их того, что я знаю, администрация Байдена в данный момент находится в процессе обсуждения возможности введения санкций, которые будут направлены на это», — уточнил он.

Комментарии Керри прозвучали на фоне того, как комитет обсуждал зависимость эффективности климатической политики США от сотрудничества с такой мощной державой, как Китай. Вопрос обострился в последние время, так как США обвинили Китай в геноциде уйгуров, но продолжили стремиться к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, США осудили политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР из-за геноцида исповедующих ислам уйгуров. Заявление сделал временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайрво время выступления перед Советом по правам человека ООН 12 марта.