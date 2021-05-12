Москва, , 22:34 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 мая составило 631,4 млрд рублей или 27,2% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Согласно данным ведомства, лидируют по исполнению расходов национальные проекты «Здравоохранение» — 44,4% от годового плана, «Демография» — 40,3%, «Жильё и городская среда» — 31%.

Исполнение расходов по национальному проекту «Производительность труда» составляет 29,9%, «Наука и университеты» — 21,7%, «Культура» — 21,6%, «Безопасные качественные дороги» — 19,8%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 12,6%, «Экология» — 12,5%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 14,7%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» — 8,2%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — 8,7%, «Образование» — 10,4%.