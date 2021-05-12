Москва, , 22:28 — REGNUM На 44 году ушла из жизни журналистка, феминистка и блогер Татьяна Никонова. Об этом 12 мая сообщил её телеграм-канал.

Отмечается, что причиной её скоропостижной смерти стало неназванное заболевание. Коллеги и друзья попросили всех быть «максимально тактичными» по отношению к семье умершей.

Напомним, Татьяна Никонова реализовывала различные интернет-проекты с 2001 года. Она была известной феминисткой, сторонницей секспросвета, ЛГБТ-движения, декриминализации проституции и выступала против запрета абортов. В различные периоды карьеры работала в компаниях СУП, Digital October и РБК, в 2012 году запустила на платформе Tumblr блог Sam Jones’s Diary.